ROMA – Al Bano torna a parlare della crisi con Loredana Lecciso, smentisce nuovamente che sia stata la ex moglie Romina Power a causarla e rivela: “Con la Lecciso era finita da quindici anni”.

In un’intervista esclusiva al settimanale Oggi il cantante di Cellino San Marco rivela particolari inediti sulla sua relazione con la showgirl leccese: “Dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte”.

Al Bano spiega che il rapporto con la Lecciso si è incrinato dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi:

“Al ritorno dall’Isola avevo chiare le idee: l’incompatibilità e l’intempestività del suo “lo lascio” mi fecero capire che con Loredana non c’era più futuro e siamo andati dall’avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia”.

La coppia, però, ha sempre smentito le voci di una rottura per amore dei figli:

“Per il rispetto dei nostri due figli. Avevano il diritto di crescere con i genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristel e Uga (Romina jr, ndr) quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire. Oggi invece Jasmine e Bido hanno 17 e 16 anni: meritano lo stesso rispetto di quando erano piccoli, ma è stato molto più facile spiegargli perché una coppia si può dividere”.

Al Bano nega che dell’attuale crisi sia responsabile l’ex moglie Romina Power e la difende:

“Romina è incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico, non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita. La Lecciso riesce a infoltire la schiera degli evangelisti laici, fatta anche da amici che solidarizzano con lei e diffondono come vangelo la certezza che Romina abbia distrutto una famiglia felice, sia manipolatrice e furba, vada e venga da Cellino soltanto per farle dispetto… Non si può disunire una coppia che era disunita molto prima della sua ricomparsa. Questo la Lecciso lo sa”.

Per Romina oggi prova affetto, ma nulla di più: