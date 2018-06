ROMA – Al Bano e Romina si risposano? Dopo l’indiscrezione del settimanale Nuovo rilanciata in diretta tv da Barbara D’Urso, i fan non smettono di fantasticare andando a caccia di indizi che possano confermare lo scoop. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Uno, piuttosto evidente, è arrivato ieri quando il figlio della ex coppia, Yari Carrisi, ha pubblicato su Instagram un video che mostra la madre mentre sfoglia un settimanale la cui copertina è dedicata ai “matrimoni memorabili”. Tra questi c’è anche quello celebrato 50 anni fa tra la Power e il cantante di Cellino San Marco. Poi Yari fa una seconda Instagram Stories e inquadra volutamente la mano della mamma che sfoggia un vistoso solitario.

Cosa avrà voluto dire? Esperti osservatori giurano che quell’anello al dito di Romina prima non c’era: fino a pochi giorni fa, prima del suo compleanno infatti, la Power ha sempre tenuto libero l’anulare sinistro. In molti ora si domandano: sarà un cimelio del passato indossato magari con nostalgia o un regalo recente? E in tal caso di chi? Inutile dire che i fan sono pronti a scommettere che sia proprio un omaggio di Al Bano. Allora sì che si potrebbe parlare di nozze memorabili.