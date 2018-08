Al Bano su Romina Power: siamo come fratello e sorella

ROMA – Al Bano e Romina Power non torneranno insieme. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il cantante di Cellino San Marco in una intervista ribadisce che tra loro c’è un grande affetto, come fratello e sorella, ma non amore. Smentite dunque le ipotesi dei gossip che ormai da mesi, dopo il loro riavvicinamento, li vorrebbero di nuovo una coppia sul palco e nella vita.

Intervistato dal Mattino e incalzato su quel bacio sul palco, oltre ai teneri balli insieme, avevano fatto sperare in un ritorno di fiamma, che lo stesso Al Bano ha smentito:

“Siamo andati a cena io, un mio amico e Romina col suo cane, poi, all’uscita, un ambulante pakistano mi ha offerto delle rose e gliele ho comprate. Come ovvio che fosse, le ho poi date a lei. Tutto qui. Apriti cielo. Per i giornali è diventata: cena romantica al ristorante giapponese sorseggiando vino bianco”.

Il cantante ha poi ribadito che l’amore tra loro è finito, ma resta un profondo affetto:

“Cantiamo, ci divertiamo, siamo diventati fratello e sorella. E va bene così. All’inizio non mi fidavo. Ha deciso lei di starsene lontana per 18 anni e lo scotto c’era. Però ho scoperto, con gioia, che fra noi c’era ancora un affiatamento eccezionale, come se niente fosse successo”.