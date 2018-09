ROMA – Il direttore di “Nuovo” e “Nuovo Tv”, Riccardo Signoretti, è ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Signoretti parla di Al Bano e Romina Power spiegando che i due si sarebbero allontanati.

Gli equilibri della coppia storica della canzone popolare italiana si sarebbero rotti per via di Loredana Lecciso. Quest’ultima infatti, a detta di Signoretti, avrebbe ricucito i rapporti con l’ex compagno e sarebbe tornata a vivere nella tenuta pugliese.

“Barbara, come sai, lei non ha mai risposto alle frecciatine di Romina e si è sempre comportata da signora, ma le donne quando tornano poi chiedono qualcosa in cambio e cosa avrà mai chiesto?”, ha affermato non nascondendo una certa malizia, Signoretti.

La D’Urso a questo punto ha preferito non alimentare la voce.

A giugno, A Bano in un’intervista aveva parlato della ritrovata armonia con Romina Power. Un sodalizio artistico ritrovato in Russia a distanza di quasi un ventennio, che in un primo momento non lo aveva affatto convinto: “Non mi fidavo per niente di Romina, guardavo l’avvenimento con sfiducia. Devo dire che mi sbagliavo”.

E sulle parole dolci che puntualmente giungono da Romina Power, la replica è stata chiara: “Sentimenti così forti sarebbe interessante saperli tenerli chiusi dentro. Questo è il mio pensiero, che però non corrisponde al pensiero di Romina. Ma è meglio che ci siano persone che parlino d’amore, piuttosto che esibire l’odio”.