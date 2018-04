ROMA – Al Bano-Romina Power: lui 73 anni, lei 67.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ma questo dato essenziale, il dato dell’età, anzi della terza età, è come non ci fosse nel gossip nazionale. Dunque è il gossip che si è mangiato anche la terza età o è la terza età che comincia a nutrirsi di gossip?

Lasciando come è doveroso ai posteri (o ai social?) l’ardua sentenza, qui si registra che le cronache d’ogni tipo e su ogni piattaforma informano (?) che pare proprio Al Bano e Romina si siano rimessi insieme. Lui 73 anni, lei 67 di anni…ma si può? Certo che si potrebbe rimettersi insieme nella realtà a quella età. Basta aggiungere alla volontà e all’affetto una certa dose di pace dei sensi. Ma le cronache d’ogni tipo e su ogni piattaforma informano-pettegolano che è “ritorno di fiamma”, roba di passione.

E Al Bano su ogni piattaforma e cronaca dice e non dice, svela e non svela. Che sia l’Al Bano vero o quello costruito dalle cronache non è chiarissimo. Certo è che il suo esitare, palpitare, ondeggiare, sfogliar margherite e andar su e giù d’umor d’amore è quello di un adolescente. Così almeno ce lo raccontano e così a tanti piace sentirlo raccontare. Forse a vivere con lei, forse no…a 73 anni, ma si può? Ed eccoli danzare, lui 73 anni o giù di lì, lei 67 o qualcosa del genere. raffigurati e narrati come due ragazzini che si sfiorano, toccano, conoscono. Nei mille teneri preludi che un ballo comporta e accenna. A 73 e 67 anni, ma si può?

E Loredana Lecciso che di anni ne ha diversi di meno che viene narrata come la più o meno paziente donna abbandonata per far posto alla passione che tutto sovrasta, ivi compresa la stabilità di una famiglia. La scardina famiglia sarebbe Romina 67 anni, il travolto di passione Al bano 73 anni. Ma si può?

Si può, eccome se si può. Non Al Bano, Romina, la Lecciso. Della loro vita vera sappiamo nulla e dubitiamo che quel che viene messo in scena corrisponda. E comunque non sono fatti nostri. Almeno fino a che non siano loro stessi a metterli in piazza, onda e rete.

Quel che si può, eccome se si può, è inzuppare il pane in un gossip della terza età. Vero o falso che sia il gossip, ampia è la tazza per inzuppare il pane. Delle pene e vicissitudini d’amore (inventate o reali) di lui 73 anni e e lei 67 anni si accende un circuito di comunicazione e di genuino interesse popolare. Sarà perché l’Italia svela anche in questo di essere davvero un paese di vecchi? O sarà perché i vecchi non mollano nessun palcoscenico e cattedra e poltrona, dalla finanza, alle Università…fino appunto al gossip?

Vecchi? Diversamente giovani. Non Al Bano e Romina ma il loro vasto pubblico e seguito. Diversamente giovane e non certo vecchio. Onusto solo di voglia di gossip e incanutito soltanto dalla pigrizia di avere sempre lo stesso: Al bano e Romina come 40 anni fa, come 30 anni fa, come 15 anni fa…