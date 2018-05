ROMA – Al Bano e Romina Power sarebbero pronti a sposarsi di nuovo. Questo il gossip lanciato dalla rivista Nuovo e poi anche da Barbara D’Urso durante Pomeriggio Cinque, tanto da scatenare la reazione dei fan entusiasti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due cantati che sono tornati a far coppia sul palco stanno per iniziare un nuovo tour in Italia e intanto le indiscrezioni su un ritorno di fiamma si fanno sempre più insistenti.

Claudio Cartaldo per Il Giornale scrive che dopo 48 anni, Al Bano e Romina sarebbero pronti a riprovarci, soprattutto ora che la storia con Loredana Lecciso sembra essere stata archiviata definitivamente dal cantante: