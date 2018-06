Al Bano parla della figlia Ylenia Carrisi: la toccante rivelazione

ROMA – Al Bano parla della figlia Ylenia Carrisi ormai scomparsa da anni e spiega di sentirsi felice: “So che è in Paradiso e la raggiungerò”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il cantante di Cellino San Marco, protagonista suo malgrado del triangolo con la ex moglie Romina Power e l’ex compagna Loredana Lecciso, sembra aver trovato nuovamente la serenità.

Intervistato dal settimanale Chi, Al Bano spiega di essere finalmente l’uomo più felice del mondo, nonostante il grandissimo dolore per la scomparsa della figlia Ylenia. Ma di una cosa il cantante è certo, che un giorno la rincontrerà.

In questi giorni Al Bano sta presentando anche il film documentario sulla madre Yolanda, che definisce “rivoluzionaria”: “Una donna rivoluzionaria che ha insegnato a tutta la famiglia i valori importanti e che se li possiedi puoi continuare la tua vita senza perderti, perché non si corre il pericolo di sbagliare la rotta. All’inizio non era d’accordo che sposassi Romina, poi però l’ha adottata come se fosse una figlia. Quando abbiamo divorziato ha sofferto molto, ma ora è felice che abbiamo riallacciato i rapporti”.