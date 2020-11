Alba Parietti torna a far discutere confessando di avere avuto “pensieri peccaminosi” nei confronti del segretario particolare di Papa Ratzinger.

Alba Parietti svela di aver avuto dei “pensieri peccaminosi” su padre George, lo storico segretario di Papa Ratzinger. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiù la Parietti ha svelato di aver avuto una passione travolgente, e platonica, per il prelato.

“Confesso, ho desiderato un sacerdote: padre Georg… Me lo sono trovato di fronte e la mia testa è stata invasa da fantasie peccaminose…”. La Parietti incontrò padre George durante un viaggio in treno. “Ho sentito salire in me certe sensazioni che mi hanno costretto a voltarmi verso il finestrino…”, ha detto ancora ricordando il loro incontro.

“Mi sono sentita come se fossi sul set di Uccelli di Rovo… Ma era la realtà, e io, ecco, stavo peccando, quantomeno con il pensiero”, ha spiegato citando uno degli storici sceneggiati. “Gli ho detto: ‘Scusi padre, deve assolvermi dai peccati che sto commettendo…’“. E Padre Georg “ha sorriso e mi ha detto che sarebbe stato pronto ad ascoltarmi. Gli ho detto dei miei pensieri peccaminosi, ma non mi ha dato l’assoluzione perché non mi sono pentita”. (fonte DiPiù)