Alba Parietti racconta l’incidente del 2004: “Rimasi incastrata sotto le lamiere”

ROMA – Alba Parietti ha condiviso su Instagram un episodio del suo passato rimasto finora privato un incidente avvenuto nel 2004 mentre percorreva l'autostrada da Milano a Bologna.

Postando il messaggio di uno dei soccorritori di allora che ha espresso il desiderio di incontrarla di nuovo, la showgirl è tornata con la mente al dramma vissuto 14 anni fa svelando di essere rimasta incastrata sotto le lamiere.

“Ci misero molte ore a estrarre i nostri corpi (il mio in particolare ) incastrati sotto le lamiere, c’era gasolio sparso ovunque, io con perdita di coscienza per un politrauma cranico”.

Alba Parietti ha dipinto lo scenario in cui è rimasta coinvolta ricordando che tante persone intorno a lei le parlavano per non farle perdere conoscenza. Poi la doverosa riflessione: “Ricordo che da lì ho capito che ero nata per la seconda volta”.