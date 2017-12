ROMA – Quando era appena una ragazzina di 18 anni e appena eletta candidata italiana a Miss Universo, Alba Parietti è stata protagonista di una disavventura. “Quel produttore cercò di baciarmi”, racconta la showgirl intervistata da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio per il programma EXG di Radio Cusano Campus. La Parietti ha parlato delle recenti denunce di molestie da parte delle donne nel mondo dello spettacolo, ha raccontato un episodio dell’inizio della sua carriera e non ha dimenticato di confessare la sua situazione sentimentale.

Alba Parietti ha raccontato ai microfoni di Radio Cusano Campus la sua disavventura, quando si è approcciata appena 18enne al mondo dello show-business:

“La manata sul culo non mi è mai capitata, mi sono successe altre cose. Non ho mai subito violenze, anche perché fisicamente e caratterialmente faccio abbastanza paura. Da ragazzina mi è successo che un produttore mi invitasse da lui offrendomi un film, ero stata appena eletta candidata italiana a Miss Universo, avevo appena compiuto 18 anni, mi ha invitato nel suo studio, mi ha fatto fare un servizio fotografico con un notissimo fotografo, sottoposto un copione, e poi ha iniziato a pretendere un bacio, in modo quasi ridicolo, comico, maldestro. Mi prese e cercò di baciarmi. Rimasi pietrificata, avevo 18 anni. Non ne ho mai più parlato perché poi le donne si sentono colpevoli. Non è facile parlarne subito. Anche le vittime di preti pedofili o di parenti e vicini di casa impiegano anni a denunciare, se denunciano”.

Parlando delle accuse di molestie da parte delle attrici a produttori e registi, la Parietti ha dichiarato:

“Per la prima volta in vita mia guardo la politica con altri occhi. Tutto è cambiato dopo lo scandalo sessuale partito da Hollywood che poi in Italia si è trasferito su Brizzi. Un polverone mediatico privo di senso. Mi ha fatto incazzare. Come al solito le donne sono interessanti quando sono cadaveri, carne da macello per talk show televisivi, quando c’è da infilare l’occhio dentro al buco della serratura.

Poi è bastato che arrivasse la prima pseudo violentata che dopo aver assaporato la bellezza della tv abbia fatto un po’ retromarcia, ritornando in parte sui suoi passi, e da quel momento lì si sono spenti i riflettori sulla vicenda violenza sul lavoro, argomento che tocca tutte le categorie, non solo il mondo dello spettacolo, dove sicuramente forse è più facile dare dei giudizi morali un po’ stupidi. Il problema è che non si cambiano le leggi, che sono irrisorie, non tutelano le donne.

Da che mondo è mondo esistono degli scambi sessuali tra uomini e donne, la prostituzione ha svariate forme. Una che vuole arrivare a tutti i costi ed è pronta anche a passare dal letto del produttore è una che si prostituisce. Ma io su questo non do giudizi morali. Sono fatti suoi. Un signore privatamente fa il produttore, una ragazza consenziente gli si concede per fare carriera non mi riguardano. Quello che mi riguarda sono le molestie, tipo la manata sul culo, se tu per esempio fai l’impiegata. Se tu fai l’impiegata o qualsiasi altro tipo di lavoro perché sei una subalterna e devi subire per salvaguardare l’unico stipendio che hai, la manata sul culo diventa gravissima.

Mi dà fastidio sentire donne che ci ridono sopra. Non ci sono leggi che tutelino le donne a sufficienza. Basti pensare che il 44% delle donne uccise per mano di stalker aveva già abbondantemente denunciato. Non siamo protette, non veniamo prese sul serio. E se una donna non è in una posizione sociale elevata non viene presa in considerazione nemmeno dalle donne. Le donne sono le prime nemiche delle donne, per un fatto culturale complicatissimo. Una parte è abituata a farsi proteggere dagli uomini, abituate a dipendere psicologicamente e gerarchicamente da loro. Hanno paura che mettendosi contro il potere non siano poi in grado di assumersi la responsabilità di averne”.