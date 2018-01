Alba Parietti confessa: “Il mio uomo ideale è…”

ROMA – “Il mio uomo ideale? Io ho bisogno di uno psicopatico – confessa, intervistata al programma Un giorno da pecora, Alba Parietti – Deve esser un genio in un campo, nella musica o nell’imprenditoria, mi deve sconvolgere la mente. Ma non lo trovo da tempo”.

Anche lei prende posto tra le fila dei fan dei Maneskin, esprimendo un apprezzamento per il suo frontman 19enne, Damiano: “Lo trovo pazzesco, sexy, è un’icona, mi fa impazzire”.

Alba Parietti, che non ha mai nascosto le sue idee di “sinistra”, ha dichiarato di aver rinunciato in passato a un contratto da nove miliardi di euro offerto da Silvio Berlusconi per lavorare a Mediaset. Una scelta per la quale adesso ha qualche ripensamento: “Mi sono pentita da morire. Rifiutai per la compagna che c’era in me. Lui stava fondando Forza Italia all’epoca”.

​​​​​​Da opinionista, la Parietti non si esime dal commentare la vicenda Morgan-Asia Argento, impegnati in una lunga diatriba sui termini della loro separazione: “Lui è sempre stato così come oggi… se dovessi dare un consiglio non richiesto ad Asia Argento, da madre o da sorella, le direi: proteggi il padre di tua figlia per proteggere tua figlia, quindi fai meno male possibile a Morgan”.