ROMA – Albano Carrisi accusa Loredana Lecciso di essere (in maniera più o meno indiretta) la causa del suo infarto.

Il cantante pugliese è stato intervistato dal settimanale DiPiù: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”.

Qualche giorno fa il cantante di Cellino aveva dichiarato: “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono. La signora Loredana se n’è andata nel mese di dicembre per fatti suoi scaricando la responsabilità su me e Romina, ma la colpa non è nostra. Non è vero che se ne è andata per Romina. Ci sono delle cose e Loredana le sa, ma se ha voluto cavalcare la tigre sia un po’ più chiara”.

Dopo qualche ora, riporta Luisa de Montis su Il Giornale, è arrivata la replica della Lecciso: “Mi sarei risparmiata questa telefonata per ovvi motivi, ma devo farlo per il bene dei miei figli. Posso solo dire che voglio un gran bene a quest’uomo e in questa fase tanto delicata gliene voglio ancora di più. Al Bano, aiutiamoci”.