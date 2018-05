ROMA – Albano Carrisi e Romina Power nonni. La figlia Cristel Carrisi, dopo essersi sposata nel 2016 con Davor Luksic, ora aspetterebbe un bambino. Non è chiaro però se il piccolino sia già nato oppure no.

La notizia della gravidanza di Cristel Carrisi era trapelata tramite una foto pubblicata sulle pagine di un settimanale, ma né la ragazza né altri avevano confermato subito la notizia. Solo qualche giorno dopo, Al Bano aveva annunciato che la figlia avrebbe partorito nel mese di maggio.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Per assistere la figlia, in Puglia sarebbe arrivata anche mamma Romina. La famiglia è dunque riunita. Non si sa però se il nipotino della coppia (Al Bano aveva annunciato che la figlia aspettava un maschio ndr) che da poco sarebbe tornata insieme, sia nato oppure no.