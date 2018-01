ROMA – Albano Carrisi non ci ripensa: si ritira. Il cantante pugliese ha confermato in una intervista la sua decisione di chiudere con i tour e i concerti, mentre si prepara alla nuova avventura televisiva da giudice in The Voice. Il motivo sarebbe la sua salute: “Dopo l’infarto è cambiato tutto”, ha raccontato alla rivista Rolling Stones.

Non solo l’infarto, arrivato dopo un tumore, ma anche l’ischemia e l’edema alla corda vocale destra: tutti sintomi che la sua salute gli ha lanciato. Albano ha così sottolineato che dal 31 dicembre 2017 ha detto addio ai tour per ascoltare il suo fisico che gli parla: