Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano: dopo otto anni di relazione e una figlia, Vivienne Charlotte nata nel 2020, la coppia potrà coronare il sogno d’amore.

A dare l’annuncio via Instagram è stata la stessa Seredova con un selfie: “Ho detto sì”, ha fatto sapere ai suoi follower dopo che Nasi ha chiesto la sua mano mentre erano in vacanza a Mykonos.

Alena Seredova, secondo matrimonio dopo Gigi Buffon

Per Alena Seredova si tratta del secondo fatidico sì dopo quello con Gigi Buffon, al quale è stata legata nove anni, 3 dei quali di matrimonio. I due hanno avuto anche due figli: Louis Thomas, di 14 anni, e David Lee, di 12.

Ancora top secret la data e i dettagli delle nozze con Nasi. Intanto, in autunno la coppia sarà impegnata col battesimo della piccola Vivienne Charlotte, rinviato causa Covid. Secondo indiscrezioni, non è escluso che decidano di celebrare insieme i due eventi.

Alessandro Nasi, chi è il futuro marito di Alena Seredova

Alessandro Nasi, classe 1974, è figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert. Manager specializzato in merger & acquisitions con esperienze negli Stati Uniti alla Morgan Stanley, Alessandro Nasi, insieme con John Elkann e Liberto Brandolini d’Adda, è uno degli accomandatari che tengono in mano le chiavi della “cassaforte” dell’impero Agnelli. La sua famiglia detiene infatti il 27 per cento delle quote della Giovanni Agnelli e C.