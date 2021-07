Alena Seredova e il tradimento di Buffon con Ilaria D'Amico: "L'ho saputo per penultima..."

Alena Seredova parla ancora del tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico. E, nonostante siano passati anni, ne parla ancora con un certo rancore. Dice di averlo scoperto per radio. E ha detto, con sarcasmo, di non essere stata l’ultima a saperlo (come aveva detto in passato), ma la penultima… Dopo di lei l’ha saputo il suo papà.

Alena Seredova e il tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico

Durante una diretta Instagram, la Seredova ha risposto alla domanda di un utente che le ha chiesto cosa pensasse della famiglia allargata: “E’ contro la mia natura”. E poi, entrando nello specifico della liason Buffon-D’Amico: “Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

L’ex portiere della Nazionale e la giornalista furono paparazzati insieme quando lui era ancora sposato con la Seredova. Seredova che, a sua volta, è ora legata all’imprenditore Alessandro Nasi. Con Buffon ha avuto due figli.

Seredova sul tradimento a Vieni da Me

A onor del vero, la Seredova aveva già parlato del tradimento di Buffon e aveva dato la stessa risposta (sul padre). Ecco cosa aveva detto nel 2019 a Vieni da Me: “Sono stata realmente me stessa, ho pensato solo a me e ai miei figli. Non sono stata impulsiva come lo ero da ragazza. Tradimento? Non sono stata l’ultima a saperlo, è stato mio padre (ride, ndr). L’ho saputo alla radio. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio. Sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”.