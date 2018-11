ROMA – Dopo l’addio con Gigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann.

Alena Seredova è stata intervista da Silvia Toffanin a “Verissimo”. La modella della Repubblica Ceca, durante l’intervista ha lanciato frecciatine a Buffon e a Ilaria D’Amico (“sarò sempre la signora Buffon”, ” anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui (Gigi Buffon ndr)”.

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista è però quando la Seredova parla dell’uomo con cui ha attualmente una relazione, Alessandro Nasi. Un uomo che non ha mai avuto a che fare con il mondo dello spettacolo e che l’ha colpita proprio per questa distanza: “Lui mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. È totalmente atipico rispetto a quello che mi attraeva prima. Il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All’inizio è stato molto paziente, mi stava vicino consolandomi. Oggi sono tornata ad amare”. Al momento però, tra i due non sono previste nozze.

Alessandro Nasi, classe 1974, è figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert. Manager specializzato in merger & acquisitions con esperienze negli Stati Uniti alla Morgan Stanley, Alessandro Nasi, insieme con John Elkann e Liberto Brandolini d’Adda, è uno degli accomandatari che tengono in mano le chiavi della “cassaforte” dell’impero Agnelli. La sua famiglia detiene infatti il 27 per cento delle quote della Giovanni Agnelli e C.