ROMA – Alena Seredova parla della rottura con Gigi Buffon: “Le corna? Non è mai morto nessuno”. L’ex moglie del portiere bianconero è stata intervistata per l’ultima puntata della trasmissione di Spike Tv, Le Capitane.

“Si può andare tranquillamente avanti, si può stare bene, anzi si può stare anche meglio“, dichiara spiegando di guardare solo avanti. Il suo presente è al fianco di Alessandro Nasi. Lei e il portiere sono stati insieme per quasi dieci anni (e sono genitori di David Lee e Louis Thomas). “Per quanto riguarda la mia vita privata – aggiunge – rifarei tutto, ho i miei figli. Loro hanno preso un po’ da me e un po’ dal papà e se li avessi avuti con un altra persona sarebbero stati diversi, ma io li amo esattamente così come sono”.

Alena, di quella rottura, è riuscita a parlare però solo a mente fredda: “È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini. Sono riuscita a ragionare, a tenere duro per i miei figli, ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta”. Resta una piccola soddisfazione: “Sento che sono rimasta nel cuore dei tifosi”.