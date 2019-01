ROMA – Che cosa succede a una delle ex coppie più amate dai fan di tutta Italia? Tantissimi sperano ancora che tra Alena Seredova e Gigi Buffon, possa tornare il ritorno di fiamma. In realtà però le speranze sembrano ben lontane dalla realtà.

La ex coppia al momento è legata dall’amore per i figli, ma non sembra possibile un riavvicinamento. Buffon ormai ha una nuova famiglia accanto alla giornalista Ilaria D’amico, dalla quale ha avuto un figlio. Anche la Seredova ha ormai voltato pagina accanto all’imprenditore Alessandro Nasi.

Buffon e Alena Seredova sono stati legati dal 2001 fino al 2010, anno in cui il portiere ex Juve ora al Psg, ha incontrato la giornalista sportiva di Sky, Ilaria D’Amico. Durante la separazione da Buffon, Alena è rimasta sempre in disparte. Tuttavia, non ha mai voluto passare per la vittima né far passare per carnefice il padre dei suoi figli.

A distanza di qualche anno i rapporti tra i due sono ancora altalenanti: si vedono per i figli ma spesso la tensione è tangibile. David Lee e Louis Thomas restano però il centro della vita di mamma Alena, un pensiero fisso e l’unica cosa che sia davvero importante. “Vorrei per loro il successo, che per me significa essere sempre felici di quello che si fa e sempre appassionati… È brutto dire che non mi interessa cosa faranno, forse, ma a me basta che siano soddisfatti”, ha detto.

Sul tema della separazione ha speso poi parole sentite e profonde: “Allora mi sentivo guardata da tutti. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze dietro al make-up impeccabile. Sarà stato stupido ma io volevo sentirmi più che mai viva: bella e femmina”, ha dichiarato la Seredevova.