ROMA – “D’Amico, ti puoi fidare”: Alena Seredova ironizza sulla attuale compagna del suo ex Gigi Buffon in una foto postata sul profilo Instagram del direttore di Chi Alfonso Signorini.

La modella ceca, ora felicemente fidanzata con il manager Alessandro Nasi, ha voluto fare una allusione alla giornalista di Sky complice della sua separazione con l’allora portiere della Juventus. “Complimenti per il senso dell’umorismo”, il commento di Signorini.

Seredova ha sempre mantenuto un dignitoso riserbo sulla rottura del suo matrimonio con Buffon. Solo di recente ne ha parlato, senza però entrare nei dettagli. Intervistata a Verissimo due anni fa aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui (Gigi Buffon ndr). Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli. Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo. Ad oggi abbiamo instaurato un rapporto civile, abbiamo due figli insieme e ci consultiamo sull’educazione. Ma io non sono adatta per le famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme”.

Alena aveva anche parlato del suo nuovo amore: “Alessandro mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. E’ totalmente atipico rispetto a quello che mi attraeva prima. Il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All’inizio è stato molto paziente, mi stava vicino consolandomi. Oggi sono tornata ad amare”. (Fonte: Instagram)