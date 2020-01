ROMA – Alena Seredova è incinta del compagno Alessandro Nasi. La ex moglie di Gigi Buffon, che col portiere ha avuto già due figli, ha scelto Instagram per annunciare la gravidanza frutto del suo nuovo amore con l’imprenditore. La showgirl ha raccontato ai fan che il bebè nascerà il prossimo giugno e il sesso non è ancora stato svelato.

Dopo la rottura con Buffon, la Seredova ha ritrovato l’amore e la felicità con l’imprenditore Alessandro Nasi. A coronare la loro unione, ora arriva anche un bebè. La modella e showgirl ha scelto Instagram per rendere partecipi i fan della lieta notizia. Alena ha postato una foto in cui accarezza la sua pancia abbracciata al compagno corredata dalla didascalia in ceco che dice: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. E prosegue: “Non vediamo l’ora”.

La Seredova ha avuto già due figli dal matrimonio con Gigi Buffon, David Lee di 10 anni e Louis Thomas di 12 anni. La coppia si è separata nel 2014, quando Buffon ha conosciuto la giornalista Ilaria D’Amico, da cui ha avuto un bimbo nel 2016, Leopoldo Mattia.

Nasi è nato a Torino e cresciuto a New York ed è uno degli eredi della famiglia Agnelli, nonché cugino di Lapo e John Elkann. I due si sarebbero conosciuti a una partita di calcio della Juventus, di cui entrambi sono tifosi. (Fonte Instagram)