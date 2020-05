Alena Seredova mamma per la terza volta: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa” (foto Ansa)

ROMA – Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta.

“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa… Vítej princezno”.

Con queste parole e con l’immagine delle sue mani che stringono quelle della piccola, Alena Seredova ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia femmina (la terza dopo due maschietti), frutto dell’amore con Alessandro Nasi.

La showgirl 42enne ha altri due bambini: Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex Gigi Buffon.

“Non so – aveva raccontato la Seredova al Corriere della Sera solo solo qualche settimana fa – neanche come partorirò: se potrò andare accompagnata e se Alessandro potrà vedere la bimba appena nata o stare in sala parto.

Eviterò d’informarmi fino all’ultimo, però mi piacerebbe vivere l’emozione di vedere Ale quando nasce la sua prima figlia.

Quel momento lì è fortissimo: ci arrivi totalmente sfinito, tutto è esagerato, le reazioni sono amplificate”.

La Seredova poi aveva anche parlato di come avrebbe comunicato la notizia agli altri due figli:

“Hanno 10 e 12 anni, non ti puoi aspettare reazioni da adulti.

Solo all’inizio, ora non più, hanno sentito il bisogno di essere rassicurati che non cambia nulla.

Credo che immaginassero che la mamma ci fosse meno e io, pur avendo la possibilità di delegare, ci sono tanto.

Cucino, li porto a scuola, li accompagno a musica e a calcio.

Anche se, a calcio, per fortuna, ama accompagnarli Alessandro. Io sono freddolosa e, almeno d’inverno, vinco sempre la domenica più comoda a casa”. (Fonti: Instagram, Il Corriere della Sera).