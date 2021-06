Alena Seredova torna a parlare dell’ex marito Gigi Buffon e dell’attuale compagna Ilaria D’Amico. Durante un ask su Instagram le viene chiesto: “Hai cambiato idea sulla famiglia allargata?”. La Seredova risponde al fan che le ha posto la domanda con queste parole molto eloquenti: “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente”.

Alena Seredova “Famiglia allargata è contro la mia natura”

La modella ha poi aggiunto: “Lo so, sono dura”. Malgrado passino gli anni una cosa sembra certa: la Seredova non ha alcuna intenzione di fermare la guerra fredda con la D’Amico. La modella e la giornalista non hanno mai legato e si tengono per questo motivo a distanza. Alena non ama vacanze ed uscite con i suoi ex. Lo ha detto diverse volte e ribadito l’ennesima volta.

Ma che ne pensano Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? La D’Amico, sul tema non si è mai espressa. Anche perché a differenza di Alena Seredova non è molto attiva sui social network. Stessa cosa ha fatto l’ex portiere della nazionale Gigi Buffon: non ha mai parlato pubblicamente della reazione avuta con la Seredova.

Oggi Alena è felice accanto ad Alessandro Nasi che l’ha resa madre per la terza volta della piccola Vivienne Charlotte. Buffon e la D’Amico hanno invece avuto il piccolo Leopoldo Mattia nel 2016. La Seredova e l’ex portiere della Juventus hanno due figli: David Lee e Louis Thomas.