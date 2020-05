Alena Seredova e la terza gravidanza: “Non so neanche come partorirò” (foto Ansa)

ROMA – Alena Seredova, intervistata dal Corriere della Sera, parla della sua terza gravidanza.

Per Alena Seredova è la terza gravidanza.

La showgirl, già madre di due bimbi avuti dall’ex Gigi Buffon, è ora incinta del suo nuovo compagno, Alessandro Nasi.

“Non so – racconta – neanche come partorirò: se potrò andare accompagnata e se Alessandro potrà vedere la bimba appena nata o stare in sala parto.

Eviterò d’informarmi fino all’ultimo, però mi piacerebbe vivere l’emozione di vedere Ale quando nasce la sua prima figlia.

Quel momento lì è fortissimo: ci arrivi totalmente sfinito, tutto è esagerato, le reazioni sono amplificate”.