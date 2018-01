ROMA – Buddy, il cane di Alessandra Amoroso, è morto. E proprio con i suoi fan la cantante ha voluto condividere questo momento doloroso.

“Chi mi conosce sa che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato – ha scritto su Instagram, postando una bellissima foto del suo cane, – Ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguardi anche un po’ tutta la Bigfamily, voi, perché trattasi del mio cane Buddy che voi avete conosciuto benissimo e amato. Ricordo ancora nel tour di amore puro: nell’attesa dei nostri incontri lui era lì che vi intratteneva! Voi davate coccole e amore a lui e lui cercava a suo modo di ricambiare! E tutti i servizi fotografici della povera mamma impazzita che ha dovuto subire”.

Tra loro un legame forte e profondo: “Per me è stato un compagno, fratello, un amico e perché no anche un figlio, così atteso e desiderato, e quando si decide di avere un qualsiasi animale in casa, bisogna trattarlo come Dio comanda! Abbiamo lottato tanto io e il mio cucciolone, ma purtroppo non è bastato. Adesso è sul ponte dell’arcobaleno con nuovi amici… Ma sa di certo che un giorno ci rincontreremo per poterci dire finalmente che sarà per sempre! Ciao Buddy! #veroeunicoamore”.