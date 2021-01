Alessandra De Angelis, ex Temptation Island, è risultata positiva al Covid a pochi giorni dalla nascita della figlia. La donna è alla 37esima settimana di gravidanza. Fortunatamente il compagno Emanuele e i due figli sono risultati negativi. Come ha spiegato Alessandra De Angelis, questa situazione la mette ancor più ansia perché dovrebbe separarsi dal marito e dai figli per la quarantena.

Solo poche ore fa Alessandra De Angelis lamentava dolori e spossatezza, e aveva la sensazione che la piccola Adria Maria avesse fretta di nascere. Ieri invece ha scoperto che quel malessere fisico era il Covid. Positività che l’ha lasciata incredula: “Sono positiva al Covid, alla 37esima settimana mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione”.

Il racconto di Alessandra De Angelis su Instagram

“Ho pianto tanto nelle ultime ore perché essere agli sgoccioli della gravidanza significa cambiare tutte le dinamiche del parto. Essere senza il mio ginecologo, andare in un altro ospedale. Il Covid ti fa sentire abbandonata. Adesso la mia preoccupazione è quella della mia famiglia: capire se devo andare via di casa per evitare di trasmettere il virus ai miei figli. Ma è difficile, non puoi stare senza i tuoi figli… Troverò la forza e sono certa di tornare negativa prima del parto così potrò abbracciare mia figlia quando nascerà – dice in lacrime durante una stories su Instagram -. Spero solo che lei non voglia uscire prima e che riesca a resistere per un’altra settimana perché la sento che vuole uscire. Ho dolori alla pancia…”.