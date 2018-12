ROMA – Alessandra Pierelli, attrice e showgirl italiana, è stata ospite del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo. L’ex fidanzata di Costantino Vitagliano ha raccontato dell’esperienza andata male nel 2006 con un intervento di chirurgia estetica.

“Ho rischiato la vita nel 2006, dopo un intervento di chirurgia estetica. È stata una parentesi bruttissima della mia vita ma me la sono cercata perché non avevo bisogno di fare quell’intervento. Ho fatto un mese di ospedale e ne ho pagato le conseguenze per un anno. Ho avuto tanta paura”.

La Pierelli spiega come i canoni di quell’epoca l’avevano portata a non sentirsi adatta con se stessa e per il lavoro che doveva fare, convincendola ad effettuare un intervento per migliorarsi. Grazie alla sua forza e alla famiglia che le è stata accanto, la showgilr è riuscita a riprendersi e a superare ogni difficoltà.

Dopo quell’intervento, la Pierelli ha avuto un altro problema di salute. Una situazione già accennata a Verissimo della quale l’ex pupilla di Maria De Filippi non parla volentieri. Tanto che neppure a Vieni da me ha voluto approfondire: si è limitata a dire che ora sta bene ed è felice a Montecarlo, accanto alla sua famiglia. Che potrebbe allargarsi in futuro: Alessandra è pronta infatti per un terzo figlio. “Mi piacerebbe avere una femmina, magari più in là”, ha confidato la Pierelli, che è diventata mamma nel 2011 e nel 2013. “Non ho aspettato per il secondo, volevo far crescere i miei figli insieme”, ha puntualizzato l’ex del Trono Classico.