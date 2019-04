ROMA – Alessandro Borghi e Roberta Pitrone si sono lasciati? A far pensare ad una rottura questa volta è Instagram. La Pitrone, ballerina e storica compagna dell’attore romano, è dal 25 gennaio che non posta più nulla che riguarda Borghi. L’ultimo scatto di coppia risale, come detto, a fine gennaio, quando Roberta ha pubblicato una foto dal set di L’Ultimo Re, poi il silenzio. Secondo le ultime indiscrezioni, scrive Di Lei, i due si sarebbero lasciati da qualche mese, ma avrebbero deciso di non commentare la rottura.

Una conferma sembra arrivare anche dall’attore che, durante la cerimonia dei David di Donatello, dove ha trionfato come Miglior Attore per “Sulla mia pelle”, era da solo. Borghi è salito sul palco e ha pronunciato un commovente discorso in cui ha ringraziato le persone più importanti della sua vita. Tra queste però non c’era Roberta. Neanche lei, come solita era fare, non ha commentato la vittoria del suo (ex) compagno su Instagram.

In tanti, scrive sempre il sito dedicato al mondo femminile, sono convinti che l’esperienza sul set del film che racconta la storia di Stefano Cucchi, abbia cambiato profondamente il rapporto fra Borghi e la Pitrone. Tensioni, difficoltà e nervosismi avrebbero causato una distanza irreparabile nella coppia. Lo stesso Borghi ai David di Donatello ha confessato di aver sofferto molto durante le riprese e ha svelato che a “pagarne le spese” sono state proprio le persone più vicine a lui. (fonte DI LEI)