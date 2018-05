ROMA – Alessandro di Battista alle prese con il figlio Andrea e il picnic, come mostrano le foto esclusive di Oggi. L’ex deputato M5S, a Roma, con la compagna Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea, 7 mesi, è stato paparazzato nel parco.

Alessandro di Battista organizza la gita al parco con il figlio come un trasloco: borsa da picnic, mantellina azzurra per nascondere il bimbo da occhi indiscreti, telo antiumidità, nel verde del Parco Tor di Quinto.

Scrive il settimanale Oggi:

La compagna Sahra è una mamma premurosa, Alessandro è un tenero papà capace di portare il figlio con un braccio e con l’altro il borsone “stile Mary Poppins” dove infilare tutto l’occorrente. Le ore passano con la famiglia e con gli amici. Ci sarà tempo poi per le schermaglie politiche (a Perugia ha attaccato Salvini e Berlusconi, facendo arrabbiare Di Maio). E il viaggio in America? «Abbiamo fatto i biglietti. Il 29 maggio partiremo per San Francisco», conferma su Instagram. «Vado a seguire i miei sogni: viaggiare per le strade d’America… con la mia famiglia».