ROMA – Alessia Macari, la Ciociara di “Avanti un altro”, è dimagrita di ben 10 chili.

Un dimagrimento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] evidente che non è passato ai numerosi fan che la seguono su Instagram. Ma le ragioni della perdita di peso le ha spiegate la stessa vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip in una intervista al settimanale Nuovo Tv: tutta colpa dell’ansia e dello stress. “Mi è successo all’improvviso – ha raccontato – Da un momento all’altro non capivo più niente, pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte. Forse i continui cambiamenti di vita mi hanno creato stress. Ho fatto quattro traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato che gioca a calcio”.