Alessia Mancini è stata dimessa dall’ospedale dopo l’intervento subito per un mioma, un tumore benigno diventato molto grosso. La showgirl è intervenuta sui social per aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute e spiegare nel dettaglio il motivo dell’operazione.

Alessia Mancini operata per un mioma: le sue condizioni

“Casa dolce casa! Sto bene e sono contenta, mi fa un po’ male la ferita, ma sono sicura che le cose possono solo migliorare” ha scritto la 43enne moglie di Flavio Montrucchio. La Mancini ha spiegato la causa che ha portato al ricovero e quindi all’intervento di routine che adesso comporta qualche fastidio.

Le parole di Alessia Mancini sui social

“Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male, era in una posizione scomoda” ha aggiunto ancora, precisando di aver subito un taglio tipo cesareo che adesso la costringe a stare a letto. “Bisogna fare prevenzione, sapevo di averlo da un po’ e lo tenevo sotto controllo da anni. Alla fine era diventato grande e il ginecologo ha detto di toglierlo” ha poi aggiunto Alessia che per qualche giorno sarà ancora in assoluto riposo coccolata dal marito che, intanto, si occupa della casa e della gestione dei figli.