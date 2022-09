Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si separano: tutti gli amori e gli ex della conduttrice (foto Ansa)

E’ finito il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. “Io e Paolo – si legge in un comunicato diffuso dalla showgirl – abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

La vita privata di Alessia Marcuzzi

A cavallo del nuovo Millennio la Marcuzzi ha avuto una storia d’amore con l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, durata però pochi anni. Da questa relazione è nato il suo primo figlio, Tommaso. Alessia ha avuto poi un’altra relazione con un calciatore, l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini, che è durata 5 anni. Si annoverano tra le relazioni importanti della nota conduttrice quelle con l’attore di “Un Medico In Famiglia” Pietro Sermonti e con Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto la seconda figlia, Mia. Poi il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, diventato suo marito nel dicembre 2014 fino alla separazione di questi giorni.

Paolo Calabresi Marconi: chi è (l’ex) marito di Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi è produttore televisivo e proprietario, insieme al socio Alessio Gramazio, della casa di produzione Buddy Film. Classe 1964, si occupa di realizzare spot pubblicitari e videoclip.