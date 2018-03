MILANO – Alessia Marcuzzi è incinta? Sono in molti a pensarlo. E l’ultimo indizio farebbe propendere proprio per questa ipotesi. Il settimanale di gossip Diva e donna ha infatti fotografato la conduttrice dell’Isola dei Famosi mentre faceva shopping in un negozio per neonati. E questo non è l’unico indizio.

Già durante l’ultima puntata del reality show Mediaset la bella Marcuzzi era apparsa con un pancino sospetto fasciato dal suo microabito nero.

La diretta interessata al momento non ha né confermato né smentito le voci che si inseguono sul web. Ma gli obiettivi dei paparazzi di Diva e donna l’hanno immortalata così, con un giaccone ampio (ideale per nascondere forme sospette) in un negozio di abiti per bambini.

Secondo quanto ricorda il quotidiano Today, poi,

ad avvalorare la tesi, inoltre, arrivano alcune voci risalenti alla scorsa estate: secondo i rumors, infatti, la presentatrice e il compagno Paolo Calabresi Marconi sarebbero andati in crisi alcuni mesi fa proprio perché l’uno intenzionato a mettere in cantiere un bebè e l’altra non pronta all’idea. Chissà, forse, nel frattempo, il produttore televisivo è riuscito a convincerla.

Se le indiscrezioni trovassero conferma, per Alessia Marcuzzi si tratterebbe del terzo figlio dopo Tommaso, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, avuta da Francesco Facchinetti.