Alessia Marcuzzi mostra i suoi vibratori su Instagram: “Ecco il mio arsenale…”. Ma il web si divide

Alessia Marcuzzi ha risposto ad alcune domande dei 5 milioni di follower che la seguono su Instagram, vogliosi di sapere di più sulla vita privata della conduttrice. Tra le tante curiosità c’è chi ha chiesto alla 49enne cosa pensava dei vibratori. Ecco la sua risposta, con tanto di video.

Alessia Marcuzzi mostra su Instagram i suoi vibratori

Tra le tante domande arrivate ad Alessia Marcuzzi durante una diretta su Instagram, c’è chi ha chiesto alla conduttrice se era favorevole o meno all’uso del vibratore. Lei divertita, ha inquadrato uno scaffale e, rivolgendosi ai suoi follower, ha detto: “Vi porto nell’altro mio arsenale” ed ha inquadrato vari sex toys. Per poi concludere: “Shh… zitti, zitti”.

Alessia Marcuzzi e i vibratori, web diviso

Neanche a dirlo, la confessione della conduttrice ha diviso il web. “Che schifo, cose volgari”, ha scritto un utente. “Sei una di noi, normal wonder woman”, ha commentato un altro. Vedremo se anche Alessia Marcuzzi come Gwyneth Paltrow lancerà sul mercato un vibratore ergonomico per far esplodere il piacere femminile e scatenare le fantasie erotiche in ogni momento della giornata.