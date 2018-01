ROMA – Vacanze alle Maldive per Alessia Marcuzzi e famiglia… allargata. In riva al mare insieme con la bella conduttrice ci sono infatti anche il marito Paolo Calabresi Marconi e l’ex di lei, Simone Inzaghi.

L’allenatore della Lazio ha infatti approfittato delle prossime due settimane di fermo del campionato di serie A per raggiungere il figlio Tommaso (avuto con la Marcuzzi) in compagnia della sua nuova compagna Gaia Lucariello. All’appello non manca nessuno: in relax sui meravigliosi atolli dell’Oceano Indiano, c’è anche Mia Facchinetti, la figlia di Paolo Calabresi Marconi, nata dalla relazione con l’ex Francesca Facchinetti.

Rimasti in ottimi rapporti, Marcuzzi e Inzaghi hanno trascorso insieme la vigilia di Natale a Roma e poi con le rispettive famiglie sono volati al mare. Nelle foto pubblicate su Instagram si vede Simone giocare a calcio sulla sabbia con Tommaso e Paolo, la compagna Gaia che si prepara a fare snorkeling e immortala gli squaletti mentre Alessia Marcuzzi ne approfitta per fare un po’ di yoga.