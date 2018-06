TORINO – Dopo 19 anni e tre figli [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è in crisi la storia tra Alex Del Piero e la moglie Sonia.

La coppia non si vede insieme da parecchio tempo e secondo il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 13, le divergenze tra marito e moglie “non sono facili da appianare”. L’ex campione della Juventus, dopo aver vissuto in Australia e in India, si è trasferito con la famiglia a Los Angeles. Ma quando tornano in Italia lui va a Milano e lei a Torino.