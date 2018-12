ROMA – “Belen ha passato un brutto Natale”. L’ultima puntata di Cr4 La repubblica delle donne di Piero Chiambretti su Rete 4 ha visto tra gli ospiti Alfonso Signorini che ha fatto delle rivelazioni privatissime su Belen Rodriguez. Il direttore di Chi, infatti, ha rivelato che per la showgirl argentina è stato un Natale un po’ particolare.

“Cena di Natale per casa Rodriguez – ha iniziato – Quest’anno per i Rodriguez è andata malissimo. Circa una settimana fa il padre di Belen è andato in escandescenze e sono andati a prenderlo i pompieri e quattro vetture della Croce Rossa. Lui ha dato fuori di matto. Il papà di Belen urlava e lanciava giù i mobili. Ha lanciato di sotto al balcone due televisori per strada in centro a Milano”.

Immediatamente il conduttore cerca di strappargli qualche notizia in più e gli domanda se il padre di Belen Rodriguez fosse ubriaco. “Sì, non si sa. Ha fatto un brutto Natale Belen quest’anno”, ha replicato Signorini. Ma nonostante lo spiacevole episodio, papà Gustavo è tornato in famiglia per le feste. “Pare che il peggio sia passato per Belen – ha concluso il direttore di Chi – I Rodriguez hanno festeggiato la vigilia e il Natale tutti insieme documentando le feste sui social”.