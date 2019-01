ROMA – Jeff Bezos, ceo di Amazon, ha annunciato il 9 gennaio il divorzio dalla moglie Mackenzie Tuttle dopo 25 anni di matrimonio. L’uomo più ricco del mondo ha spiegato che tra loro resta l’amicizia, ma per i media questo potrebbe essere il divorzio più costoso della storia.

Bezos, il cui patrimonio è stimato tra i 112 e i 137 miliardi di dollari, ha rivelato su Twitter di essere già separato dalla ex moglie: “Abbiamo deciso di divorziare e di proseguire le nostre vite come amici. Ci sentiamo profondamente grati per ogni singolo anno che siamo stati sposati, se avessimo saputo che ci saremmo separati dopo 25 anni, avremmo rifatto tutto”.

I due ormai ex coniugi definiscono “splendida” la loro vita da coppia e si dicono sicuri di avere davanti “un magnifico futuro come genitori, amici, partner in iniziative e progetti e come individui che inseguono imprese e avventure”. “Anche se le etichette possono cambiare – conclude il comunicato – rimaniamo una famiglia e rimaniamo amici intimi”.

La coppia si era incontrata la prima volta nel 1992 a New York, quando MacKenzie Tuttle lavorava all’hedge fund D.E. Shaw; i due si sono sposati poi nel 1993 e l’anno successivo si sono trasferiti a Seattle, dove Jeff ha poi fondato Amazon. La coppia ha quattro figli, di cui uno adottato in Cina.

In un’intervista pubblicata l’anno scorso da Business Insider, Bezos ringraziava la moglie per il sostegno datogli alla sua visione di Amazon: “Mackenzie aveva sposato un ragazzo stabile che lavorava a Wall Street e un anno dopo mi ha sposato – ha raccontato – sono andato da lei e le ho detto che volevo lasciare il mio lavoro, trasferirmi e avviare questo negozio di libri online. Mackenzie prima ancora di chiedermi cosa fosse internet, visto che nel 1994 nessuno lo sapeva, mi ha detto ‘splendido, andiamo!'”.

La prima domanda su cui ora sono scatenati i media è quanto potrà ottenere MacKenzie dalla causa di divorzio. Secondo la Cnbc, potrebbe prospettarsi il “divorzio più costoso della storia”, anche se il comunicato congiunto diffuso oggi lascia intendere che si procederà on un divorzio consensuale. Lo Stato di Washington, dove vivono i Bezos, prevede la comunione dei beni. Questo significa che il patrimonio accumulato durante il loro matrimonio potrebbe essere diviso equamente e che quindi Mackenzie potrebbe aspirare a una cifra pari a 66 miliardi di dollari.

Per sostenere un tale accordo, Bezos sarebbe costretto a vendere alcune azioni, mossa che lo porterebbe a diluire il suo controllo di Amazon. Secondo avvocati divorzisti, citati da Cnbc, la ex signora Bezos mira a far crescere il patrimonio di famiglia e questo dipende in gran parte dal controllo che ha Jeff sulla società. In questo senso, è poco probabile che persegua un accordo che richieda all’ex marito di vendere azioni e ridurre le sue quote in Amazon.