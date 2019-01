ROMA – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono sposati in segreto? E’ quello che verrebbe da pensare guardando le foto scattate dai paparazzi della rivista di gossip Diva e donna. Sia l’attrice romana sia l’allenatore della Juventus, infatti, hanno la fede al dito.

I due sono stati immortalati a Milano, dopo aver trascorso le feste di Natale insieme a Londra. Nelle foto pubblicate dalla rivista si vedono nitidamente i due anelli sottili dorati all’anulare di Ambra e di Allegri. Del resto un matrimonio non sarebbe una cosa sorprendente: la loro storia, iniziata due anni fa, li vede molto affiatati, e senza momenti (almeno pubblici) di crisi.

Quando si sono conosciuti Ambra era da poco uscita dalla relazione con il cantante Francesco Renga, padre dei suoi due figli, Leonardo e Jolanda, paparazzato insieme ad un’altra donna quando i due ancora stavano insieme.

Con il mister l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai sembra aver ritrovato finalmente la felicità. E se il matrimonio non c’è ancora davvero stato sarebbe assai probabile che avvenisse presto. Ma forse in gran segreto la coppia si è portata avanti.