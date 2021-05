Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno ancora insieme, tenerezze ed effusioni agli Internazionali di tennis a Roma. Le immagini sono state pubblicate nell’ultimo numero della rivista Oggi. Molte riviste di gossip avevano parlato di una fine della loro storia d’amore perché non erano più apparsi in pubblico insieme.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri di nuovo insieme in pubblico (probabilmente in privato non si sono mai lasciati)

Ma le foto pubblicate da Oggi non lasciano adito ad ulteriori interpretazioni. Evidentemente nelle scorse settimane Ambra aveva preferito non apparire in pubblico con Allegri per concentrarsi sui suoi progetti professionali da attrice e conduttrice. L’abbiamo ammirata ed apprezzata alla conduzione del concerto del 1 maggio 2021.

Allegri, invece, è stato ospite a Sky Sport. Lì ha parlato di calcio senza far trapelare nulla sulla sua prossima destinazione. Era stato accostato alla Roma ma poi i giallorossi hanno preso Mourinho. Era stato accostato anche alla panchina del Tottenham ma alla fine gli inglesi hanno puntato su Espirito Santo.

Allegri di nuovo in pubblico con Ambra, ma dove andrà ad allenare?

E allora dove andrà Allegri? Di sicuro non resterà ancora fermo. Due anni di inattività sono troppi. Vuole tornare ad allenare. Si parla di un suo possibile approdo sulla panchina del Real Madrid ma resta ancora valida la suggestione sul suo possibile ritorno alla Juventus. Più difficile il suo approdo al Napoli anche perché su quella panchina dovrebbe andare Luciano Spalletti.