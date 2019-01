ROMA – Ambra Angiolini è incinta? A riportare l’indiscrezione è il settimanale “Chi”che dopo aver ripercorso la love story tra Ambra, 41 anni, e Massimiliano Allegri, 51, insieme da due anni, mostra foto “sospette” dell’attrice. Intanto la coppia ha comprato casa a Milano e sta per andare a convivere. La metropoli lombarda è il punto d’incontro ideale per l’attrice che vive a Brescia con i figli e Allegri con la squadra a Torino. La coppia starebbe finendo di arredare il nido d’amore in vista delle nozze in programma per inizio estate, a campionato chiuso.

Nella foto mostrata dal settimanale Ambra, a spasso insieme al compagno, si tocca il pancino, nascosto sotto una giacca piuttosto larga.

Intanto è certo che i due sono sempre più felici insieme e già in passato hanno detto che i “figli sono sempre i benvenuti”.