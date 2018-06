ROMA – I fotografi del settimanale Diva e Donna hanno sorpreso Ambra Angiolini in lacrime. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’attrice si trovava in compagnia di Luna Vincenti, la moglie di Michele Placido, e del cantautore Mauro Di Maggio. Tutti intorno a un tavolo, all’aperto, a chiacchierare. Poi però, come si vede dagli scatti pubblicati sulla rivista, una telefonata cambia nettamente l’umore di Ambra. Prima si rabbuia, poi scoppia a piangere.

La domanda sorge spontanea: cosa puo’ essere successo? Le fotografie, suggerisce Diva, sono state scattate prima della scomparsa di Carla Danesi, la mamma del suo compagno, l’allenatore della Juve Allegri, e può darsi che Ambra abbia ricevuto questa brutta notizia proprio durante quella telefonata.

Ambra Angiolini incinta? DiPiù: “Visita in ospedale”

La signora Carla si è spenta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio. La donna, 74 anni, era ricoverata a Milano in seguito a un peggioramento delle sue condizioni. Secondo quanto ha riportato Il Tirreno, il quotidiano che ha dato la notizia della scomparsa, la madre di Allegri aveva lavorato prima come infermiera e poi in un’impresa di pulizie, per poi dedicarsi alla famiglia e godersi il successo del figlio senza mai apparire pubblicamente. Oltre a Massimiliano, la signora Carla lascia anche il marito Augusto, portuale in pensione, e l’altra figlia Michela. Il funerale è stato celebrato a Milano in forma strettamente privata.