ROMA – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri paparazzati per strada a Roma. L’allenatore della Juve e l’attrice sono insieme da qualche tempo ma, nonostante le indiscrezioni pubblicate su alcuni siti di gossip, lei non sarebbe incinta.

Il settimanale Oggi ha notato come, nonostante la storia vada avanti da un po’, i due si lascino andare ad effusioni sempre più passionali per strada, come se fossero ancora all’inizio della relazione.

Questo è quello che scrive Dea Verna su Oggi: