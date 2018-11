ROMA – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbero prossimi al matrimonio. Il settimanale di gossip Chi lancia l’indiscrezione nel numero in edicola il 14 novembre. L’attrice e l’allenatore della Juventus avrebbero già avviato i preparativi e sarebbero pronti a convolare a nozze a giugno 2019.

Secondo il settimanale, la coppia avrebbe già preparato le partecipazioni e la lista degli invitati. Intanto li ha avvistati in un negozio, mentre lui le regalava un orologio e apparivano sorridenti e rilassati. Che la storia d’amore procedesse per il meglio non è una novità, Ambra e Allegri appaiono molto affiatati e in una recente intervista lei aveva confessato di aver imparato ad aspettare due giorni prima di chiamare il tecnico bianconero in caso di perdita della sua squadra.

I due sembrano così pronti alle nozze, anche se in una intervista a La Stampa l’attrice aveva ribadito di non voler essere etichettata: “Dopo la separazione, tutti volevano sapere se ero fidanzata o single. Ho scelto Ambra perché ognuno ha il suo modo di stare al mondo, io ho il mio e non volevo spiegarlo a nessuno. C’è tanta gente che come me vuole dire il proprio nome, invece di dire che status ha ottenuto nella vita. Che poi chissenefrega se sei sposata, fidanzata, moglie di qualcuno, lavoriamo un sacco, siamo donne a prescindere da quello che vogliamo raggiungere. Non siamo solo le appendici di qualcuno. Io lavoro tanto e da tantissimi anni e non sopporto di essere ‘la moglie o la fidanzata di’ qualcuno. Io sono Ambra, lavoro da 27 anni, bene o male questo non sta a me giudicarlo, ma voglio rimanere questo”.