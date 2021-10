Non solo il tradimento, anche un affitto da pagare: il settimanale di gossip Chi aggiunge altri particolari alla vicenda che vede coinvolti Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri e che è stata anche oggetto di un Tapiro di Striscia la notizia.

Ambra, Allegri e la richiesta di affitto

Sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che per primo aveva dato la notizia della rottura tra l’attrice e l’allenatore, Ambra avrebbe scoperto le prove del tradimento (ripetuto) dell’ex compagno nell’auto di lui. E questi, da ultimo, le avrebbe anche chiesto di pagare l’affitto dell’appartamento milanese in cui la coppia era andata ad abitare insieme alla figlia di lei, Jolanda, 17 anni.

“Ambra furiosa e con il cuore a pezzi, quando nell’auto del suo Max aveva trovato le prove di un tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese”, scrive il settimanale Chi in edicola. “Avvenuto soprattutto mentre Ambra e la figlia diciassettenne, che è a conoscenza dei fatti (particolare non da poco), stavano traslocando da Brescia a Milano”.

Secondo la rivista, Ambra e la figlia dovranno trovare un’altra casa se non vorranno pagare l’affitto ad Allegri o rischiare di incappare in azioni legali.

Il precedente: Allegri porta in tribunale la ex Claudia Ughi (ma perde)

Secondo quanto ricostruisce il Fatto Quotidiano, infatti, Massimiliano Allegri già in passato avrebbe portato in tribunale una sua ex, Claudia Ughi, madre del suo secondogenito Giorgio, per ridiscutere l’assegno di mantenimento perché in quel momento non aveva una squadra da allenare. La ex compagna ha però vinto la causa, e lui si è ritrovato a pagare più di prima.

Allegri non è nuovo nemmeno a cambi di direzione improvvisi, per così dire. Nel 1992 a due giorni dalle nozze con la fidanzata Erica scomparve senza dare spiegazioni, scrive il Fatto Quotidiano.