Vacanze rovinate per Amedeo Goria e Vera Miales: il giornalista e la compagna sono stati derubati in un autogrill mentre erano in viaggio per la Costa Azzurra.

A raccontarlo alla trasmissione radiofonica Trends & Celebrities, su Rtl 102.5, è stato lo stesso Goria, spiegando di aver vissuto momenti di vera paura con la compagna.

Amedeo Goria e Vera Miales, il racconto del furto in Autogrill

Goria ha raccontato di essere stato colto da un colpo di sonno nel corso della notte e per questo aveva deciso di fermarsi a fare un riposino in Autogrill.

All’improvviso una coppia di finti agenti di polizia ha bussato al loro finestrino, svegliandoli e chiedendo loro di mostrare i documenti. In un baleno hanno scippato la borsetta a Vera Miales e sono scappati via.

Ma non è finita lì: poco dopo il giornalista e la compagna si sono accorti di essere rimasti anche a piedi. I due malviventi avevano infatti preventivamente sgonfiato le gomme della loro auto per impedirgli di inseguirli.

Amedeo Goria e Vera Miales, vacanze rovinate

Vacanza rovinata per la coppia che si è ritrovata senza effetti personali, telefoni e documenti nel bel mezzo per l’autostrada. Dopo aver sporto denuncia alle autorità competenti i due sono stati costretti ad anticipare il loro rientro.