Amedeo Goria conferma il flirt con Maria Monsè: “L’ascensore crea intimità”

Tra Amedeo Goria e Maria Monsè c’è stato un bacio. Dopo il racconto dell’attrice arriva la conferma del giornalista.

Amedeo Goria conferma il flirt con Maria Monsè. Una storia del 1998 quando l’attrice, poco più che ventenne, stava girando Annaré. Proprio sul set ci fu l’incontro con Goria.

Giorni fa era stata la stessa Monsè a raccontare quanto accaduto: “In ascensore tentò di abbracciarmi e baciarmi. Di sfuggita mi diede il bacio. E questo giustifica il bigliettino che ancora conservo dove c’è scritto: “Ancora un bacio, buona vita per sempre. Amedeo”. “Mi mandò in camera un mazzo gigante di margherite. Fu molto romantico”.

“È stato un discorso molto soft – conferma Goria a RTL 102.5 – . L’ascensore crea uno strato di intimità che crea uno stato di dolce effusione. Con Maria Monsè è vero c’è stato un bacio. Ma era doveroso dopo due mesi lontano da casa con tanto di feeling che era nato tra noi”.

Poi parlando del suo matrimonio ammette: “Ero già in crisi con Maria Teresa Ruta in quel periodo. Ora sono single. Lo devo dire e ricordare anche a chi mi segue”.

Nell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Amedeo Goria ha ammesso di essere ancora innamorato della sua ex moglie. Una frase che ha spiazzato molti. E il giornalista ribadisce: “L’amore per gli ex secondo me non passano mai. Con Maria Teresa c’è un sentimento sempre forte”. (fonte RTL)