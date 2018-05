ROMA – Elisa è stata una delle ospiti durante il serale di Amici. E se Ermal Meta è rimasto estasiato per la sua voce (“Per me lei è la Madonna. Canta in un mondo spaventoso”) in molti sui social invece hanno notato le sue curve tanto che più di qualcuno si è chiesto: ma è incinta?

“È finita la puntata e noi non sappiamo se Elisa sia veramente incinta o no. Vi pare che ora io devo vivere con questo dubbio?” scrive Angelica.

O ancora: “ # Amici17 raga ma Elisa è incinta oppure è un’illusione ottica?”. Ancora: “Scusate ma la cosa che più mi interessa in tutta questa cosa è se Elisa Toffoli è davvero incinta. # Amici17“.