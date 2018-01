ROMA – L’ammiratrice segreta di Luca Onestini, quella che durante il GF Vip ha fatto sorvolare ben sei aerei sopra la casa, intervistata da Fanpage ha confessato di essere rimasta delusa dal comportamento dell’ex tronista. L’ammiratrice segreta aveva anche fornito anche un indirizzo mail al quale desiderava essere contattata una volta finita l’esperienza del Gf Vip. Luca Onestini, però, non la ha mai contattata.

“Ho deciso – racconta la ragazza – di esprimere i miei sentimenti. Speravo potesse in qualche modo capire quello che provavo, se non dopo il primo aereo almeno dopo il quarto”.

“Onestini – dice – non ha mai scritto alla mail che avevo creato per lui. Non nutro rancore nei suoi confronti, ma sicuramente delusione. Probabilmente ho fatto l’errore di sopravvalutare la sua sensibilità. Sarebbe bastata una sola mail con scritto: Grazie per i tuoi pensieri. Certo, l’iniziativa di inviare gli aerei è stata mia e Luca aveva tutto il diritto di comportarsi come meglio credeva. Non aveva nessun obbligo e sono una persona abbastanza strutturata da capire che non dovevo aspettarmi niente. Non conosco le sue ragioni, forse ne avrà di buone. Mi limito a registrare le mie emozioni”.