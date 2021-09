Ana Mena, attrice e soprattutto una delle regine indiscusse dei tormentoni estivi, è fidanzata con Brahim Diaz, centrocampista del Milan. Sembra che la loro relazione duri da più di un anno.

Ana Mena, i successi con Fred De Palma e Rocco Hunt

La 24enne spagnola si è fatta conoscere come attrice con la serie “Marisol, la pelicula”. In Italia ha conquistato la ribalta collaborando con alcuni degli artisti italiani del momento come Fred De Palma e Rocco Hunt con cui ha duettato sulle note della hit “A un passo dalla luna”.

L’ultima apparizione è stata sul palco di Battiti Live 2021, nel quale è salita sul palco con Fred De Palma. Ieri sera è stata protagonista dell’evento Rtl 102.5 Power Hits che si è svolto nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.

Ana Mena è fidanzata con Brahim Diaz

Ana Mena e Brahim Diaz, nonostante stiano insieme da circa un anno, proteggono la propria storia da gossip e indiscrezioni. Entrambi, infatti, sono molto riservati ed è difficile trovare foto e video di coppia sui rispettivi profili social.

La cantante usa i propri profili social soprattutto per lavoro, proteggendo la propria privacy come il calciatore rossonero. La loro storia è venuta a galla grazie alle riviste di gossip spagnole. Dopo una frequentazione sono stati avvistati insieme quest’estate. La prima a dare la notizia dell’inizio di una relazione, dopo averli avvistati insieme a Malaga, è stata la rivista Corazon.